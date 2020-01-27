У Харкові ветеранам виготовляють міоелектричні протези вартістю до мільйона

В Українському науково-дослідному інституті протезування в Харкові військовослужбовцям, які втратили кінцівки, виготовляють високотехнологічні міоелектричні протези. Вартість такого протезу становить біля мільйона гривень.

Про це журналістам розповіли спеціалісти з протезування під час робочої поїздки до НДІ міністра соціальної політики України Юлії Соколовської, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Про можливості протезу разом із фахівцями розповів військовослужбовець третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, мешканець Кропивницького Василь Белень, який був на фронті мало не з перших днів і втратив праву руку у лютому 2015 року в Дебальцевому.

«Датчики протезу реагують на напруження м’язів, електричний сигнал, який виникає, реєструється, посилюється мікропроцесором і передається на виконавчий механізм. Кисть високофункціональна – може змінювати захвати за рахунок переміщень», - говорить завідувач лабораторії протезування верхніх кінцівок Оксана Литвиненко.

Міністр соцполітики Юлія Соколовська відвідала НДІ протезування в Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Для такого виробу обмежено контакти з водою, рубати дрова теж не варто, хоча така кисть, кажуть фахівці, витримує навантаження й 30 кілограмів. А ось побутові потреби, водіння автомобіля, робота за комп’ютером – першочергові задачі.

Процес адаптації до протеза у Беленя поки триває.

«Протез має 36 захватів: 20 запрограмованих, а ще 16 треба запрограмувати. Тобто я буду підлаштовувати його під свої потреби», - пояснює Белень.

Військовослужбовець не залишив свій полк і нині став у ньому діловодом, сподівається, що скоро використовуватиме дві руки за комп’ютером.

«Було бажання повернутися на фронт, та не взяли, - каже він. – Але залишився працювати».

«Василь уже зрозумів, як це працює, і тепер йому треба ще попрацювати з реабілітологом, щоб підлаштуватися

Харківські спеціалісти використовують закордонні комплектуючі, щоб почати протезування, переймали іноземний досвід і отримали сертіфакати Touch Bionics. Нині ж дворічне навчання 9 протезистів-ортезистів за міжнародним стандартом завершилося.

Вперше високофункціональний протез у Харкові встановили наприкінці 2016 року. Загалом спротезували такими виробами уже півтора десятки військових.

За словами міністра соціальної політики, високофункціональними протезами держава за потребою забезпечує саме військовослужбовців, які втратили кінцівки в зоні АТО/ОСС. Щодо інших категорій людей з інвалідністю, то міністерство прагне забезпечити всіх технічними засобами реабілітації належної якості.

«Один із пріоритетних напрямків міністерства – повернення людей з інвалідністю до їхнього звичного життя. Минулого року за базою ми проаналізували, яка є потреба в технічних засобах реабілітації - це протези, ортези, візки та інше. І зрозуміли, що потреба більша, ніж закладено. Тому з 1,2 млрд грн фінансування було збільшене ще на 800 млн. Ми повністю маємо покрити потребу. Зараз триває виготовлення, і нам важливо почути від людей, чи задоволені вони. Тому створено спеціальну лінію телефонну. І відгуки приходять різні. Тому питання якості – дуже важливе», - зазначає Соколовська.