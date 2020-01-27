Суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко

Роздільнянський райсуд Одеської області під головуванням Анатолія Панчука розглянув 27 січня клопотання прокуратури і продовжив на 60 діб термін тримання під вартою Миколи Тарасова, обвинуваченого у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Колегія суддів також винесла ухвалу - заслухати обвинувальний акт у закритому режимі, повідомляє пресслужба суду.

"Прокурором заявлено клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченого. Ухвалою колегії суддів обвинуваченому продовжено строк тримання під вартою до 26 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підготовчому засіданні суду прокурором було "заявлено клопотання про призначення обвинувального акту до судового розгляду та проведення судового розгляду в закритому судовому засіданні". Хоч представник потерпілого та обвинувачений просили "проводити судовий розгляд у відкритому судовому засіданні".

Ухвалою колегії суддів розгляд справи призначено на 6 лютого о 14 год. у закритому судовому засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, 11-річна Дарина зникла в райцентрі Іванівка на Одещині 13 червня 2019 року. Ввечері 19 червня тіло дівчинки було знайдене у вигрібній ямі одного з домоволодінь Іванівки. 22-річний затриманий уже зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення малолітньої (ч.2 с.146 Кримінального кодексу України), зґвалтування малолітньої (ч.4 ст. 152 ККУ), умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням (пп.2, 10 ч.2 ст.115 ККУ), та наругу над тілом (ст.297 ККУ).