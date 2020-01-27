На Закарпатті потяг протаранив вантажівку, є загиблі

На залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів Закарпатської області сталася аварія: потяг зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули, один пасажир вантажівки госпіталізований.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області Інесса Мандзулич.

“Сьогодні, близько 12 год., до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів. Як виявила оперативна група, що виїхала на місце події, потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення — двоє загиблих. Ще один пасажир вантажівки госпіталізований до місцевої лікарні” - сказала вона.

На місці наразі працює оперативна група, деталі ДТП з потерпілими поліція оприлюднить згодом.