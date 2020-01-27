Під час сутичок у Харкові постраждали журналіст і поліцейський

Двох чоловіків - журналіста та поліцейського, які постраждали під час сутичок біля Харківської ОДА від розпиленої хімічної речовини, доправили до лікарні.

Коментар щодо їхнього стану кореспонденту Укрінформу дали у Харківській офтальмологічній лікарні імені професора Гіршмана.

"У обох постраждалих, це журналіст та поліцейський, опіки очей внаслідок розпилення з балончиків хімічної речовини. Обом надано першу допомогу, стан стабільний", - зазначили у лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня біля Харківської ОДА під час штовханини між учасниками двох акції - представників міського осередку партії "Опозиційна платформа - "За життя", які вимагали збільшити обсяг російськомовного викладання у школах, та опонентів з патріотичних громадських організацій - "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", "Національного корпусу" і "Національних дружин" - невідомі використали сльозогінний газ. Постраждали декілька учасників обох акцій та журналісти - оператор та кореспондент "СТБ".

Усього на місці акцій біля ОДА зібралося біля 100 людей, стільки ж поліцейських забезпечували порядок.