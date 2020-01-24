Депутати Сумщини відмовили Укрнафті у доступі до родовища

Сумська облрада відмовила у розширенні меж ліцензійної ділянки та наданні надр у користування Східно-Рогинцівського родовища вуглеводнів ПАТ "Укрнафта".

Це питання не знайшло підтримки депутатського корпусу під час проведення 24 січня чергової сесії представницького органу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Видобуток вуглеводнів в Україні повинен збільшуватися, і ми цьому маємо сприяти. Але в пакеті документів про надання Укрнафті дозволу на користування надрами обов’язково повинен бути договір про соціальне партнерство між компанією та областю", - зазначив під час обговорення цього питання депутат Олександр Теліженко.

Його позиція знайшла підтримку у сесійному залі. Так, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Вікторія Патютько зауважила, що Укрнафта не дбає про розвиток територій, де розташовано Східно-Рогинцівське родовища, де, за її словами, розбиті технікою дороги, відсутня вода, вкрай погана ситуація з екологією.

"Відношення керівництва Укрнафти до наших сільських рад, ОТГ і в цілому до обласної ради не витримує ніякої критики, з нами не хочуть рахуватися", - заявила Патютько.

З огляду на це за надання в користування Укрнафті надр місцевого нафтового родовища проголосували лише 19 з 50 присутніх на сесії депутатів.

А оскільки законодавством у разі відмови заявнику має бути надана мотивоване обґрунтування такого рішення, депутати погодилися з пропозицією свого колеги Юрія Клименка провести перевірку стану екологічної безпеки в місцевості, яку використовує ПАТ "Укрнафта". Про її результати екологічна інспекція має доповісти на наступній сесії обласної ради.