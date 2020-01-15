"Укртатнафта" просить президента та РНБО перешкодити імпорту пального з Білорусі

"Укртатнафта" звернулася до президента Володимира Зеленського та РНБО щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкціонними компаніями. .

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться про прийняте рішення щодо контракту на постачання нафтопродуктів виробництва Мозирського НПЗ від Білоруської нафтової компанії до приватної компанії ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", створеної ПАТ "Укртранснафта" відповідно до рішення НАК Нафтогаз України.

За повідомленням "Укртатнафти", озирський НПЗ має акціонерами російські нафтові компанії Роснефть і Газпромнефть та на 100% залежить від постачання російської нафти.

"Роснефть і Газпромнефть знаходяться під санкціями в Україні згідно рішення РНБО від 02.05.2018 року. ПАТ "Укртатнафта" вважає, що згадані вище торгівельні операції, якщо прямо не порушують закон, то є щонайменше "токсичними".

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Бо були ініційовані фактично українськими державними компаніями НАК Нафтогаз України і ПАТ "Укртранснафта" з підприємствами, які мають акціонерами санкційні компанії, що сприяли анексії частини території України", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що НАК фактично порушує статтю 4 Закону України "Про нафту і газ" у частині реалізації нафти та нафтопродуктів, продаж яких має здійснюватися виключно на біржових аукціонах.