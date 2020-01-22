Синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледицю та сильний вітер

В Україні 23 січня очікується від 2° морозу до 3° тепла, можливий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 січня в Україні хмарно. Невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу (вдень на Одещині 1-6° тепла)", - зазначається у повідомленні.

У Києві 23 січня очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

У Київській області буде хмарно, можливий невеликий мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

24-25 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на півночі Лівобережжя, 25 січня і у східних областях місцями невеликий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті (24 січня і на сході країни) 4-9°, в гірських районах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у західній частині та на півдні до 8° тепла.

У Києві і столичному регіоні 24-25 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

26 січня в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий сніг; 27 січня вночі без істотних опадів, вдень на більший частині території країни невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу; вдень 0-6° тепла.

У Києві та області 26 січня без опадів; 27 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла.