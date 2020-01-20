Коли і де чекати сніг: синоптики дали прогноз до кінця тижня

В Україні 21 січня у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень становитиме 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 8-10° морозу; вдень 0-5° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 21 січня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла. У Київській області також хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

22 січня в Україні вночі без істотних опадів, вдень, крім півдня, впродовж 23 січня в більшості областей (вдень за винятком північних) невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вдень на крайньому півдні та місцями на Прикарпатті 3-7° тепла).

У Києві і Київській області 22-23 січня хмарно з проясненнями. Вночі 22 січня та вдень 23 січня без істотних опадів, в решту часу невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

24-25 січня в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° морозу, 24 січня у східних областях та на Прикарпатті до 9° морозу; вдень 1-7° тепла, на Прикарпатті, 25 січня і на півдні країни місцями до 10° тепла, 24 січня у східних областях від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці та Київській області 24- 25 січня без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.