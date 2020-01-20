“Наколядували сніг”: у найближчі дні обіцяють сильні опади та вітер

В Україні 22-23 січня очікуються опади і сильний вітер, а в Києві у День Соборності вітер може посилитися до штормових значень та побільшає снігу.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Ми таки наколядували сніг! Хай і невеликий, і без казкових хуртовин та не повсюди, проте все ж він літав ранковим понеділком. Ми нарешті побачили, як виглядає сніг", - зазначила вона.

Водночас, за словами синоптика, поки що антициклонічний характер погоди втримається, і тому суттєвих опадів завтра не передбачається.

"Ви скажете, що вранці у понеділок все ж літав сніг попри таку ж ситуацію. Правильно. Це починає поступово перебудовуватися атмосфера, вплив атлантичного антициклону послаблюється, а потужного північного циклону - посилюється. Тому цей невеликий сніг, ще й завдяки невеликим "мінусам", виявився "предтечею" найближчих опадів, які очікується в Україні 22-23 січня. У середу-четвер в Україні очікується сильний вітер!" - попередила синоптик.

За словами Діденко, температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на сході місцями 0-2 градусів морозу, на заході - подекуди до +4+6 градусів. Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.

"У Києві 21 січня істотні опади - навряд, вночі до 2 градусів морозу, вдень до 2 градусів тепла. 22 січня, у День Соборності, у столиці побільшає снігу та посилиться вітер, можливо, до штормових значень", - додала вона.