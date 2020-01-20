У Рівному будують Палац спорту на 3000 глядачів
Наразі на арені вже проводять роботи з накриття будівлі та встановлюють трибуни на 3000 місць. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Будівництво триває за ініційованою ФБУ програмою, за якою частину коштів на спорудження виділяє держава, а частину - місцева влада.
Президент ФБУ Михайло Бродський в інтерв’ю Радіо НВ зазначив, що загальний бюджет склав 300 мільйонів.
“Три роки тому ми почали проект, в рамках якого Держава разом із місцевою владою виділяє гроші на будівництво арен. Ми вийшли на те, щоб будувалися зали на 3000 місць. Ця програма працює у Рівному, де двічі отримали по 50 мільйонів, і свої гроші вони вкладають також. Там загальний бюджет 300 мільйонів і вони наближаються до завершення будівництва. Маю надію побачити десяту команду в Суперлізі саме з Рівного”, - сказав Бродський.