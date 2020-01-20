На Буковині звільнили 155 працівників РДА, серед них - 152 жінки

У Чернівецькій області під скорочення потрапили 155 працівників райдержадміністрацій, серед яких 152 жінки.

Про це повідомили у пресрелізі Чернівецького обласного центру зайнятості, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Скорочення працівників районних державних адміністрацій зумовлене процесами децентралізації та дублюваннями функцій з об’єднаними територіальними громадами. Під скорочення потрапили 155 працівників РДА, з них 152 жінки, здебільшого з економічною освітою", - йдеться у повідомленні служби зайнятості.

Там зазначили, що ще до початку процесу скорочення працівників РДА у службі зайнятості склали план дій для мінімізації наслідків цього процесу, контактували з посадовцями, які підпадали під скорочення, проводили семінари з техніки пошуку роботи, допомагали складати резюме тощо.

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«Ще до звільнення служба зайнятості допомогла знайти роботу 16 працівникам, 35 працевлаштувалися самостійно, а четверо звернулися до служби зайнятості для пошуку роботи та зареєстровані безробітними», - повідомила директор Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.