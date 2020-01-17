На Закарпатті в РДА скоротять 700 чиновників

У райдержадміністраціях Закарпатської області планують скоротити 700 чиновників під час реформи децентралізації.

Про це повідомила Руслана Натуркач, керівник апарату Закарпатської ОДА на каналі UA: Закарпаття.

“В ході реформи децентралізації чисельність працівників РДА на Закарпатті зменшиться на 688 посад. Перший етап оптимізації в райдержадміністраціях області уже завершено. Протягом січня-лютого 2020 року буде вивільнено ще 240 працівників РДА,” - зазначила вона.

Працівників скороченои за рахунок оптимізації структурних підрозділів, пояснила Натуркач.

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«У нас зникли такі структурні підрозділи, як відділи охорони здоров’я в районах, у нас нема відділів агропромислового розвитку чи розвитку сільського господарства, як вони раніше називалися. У нас нема більше економічних відділів. Майже в усіх районах об’єднані відділи культури і молоді та спорту», - пояснила чиновниця.

Водночас, за словами Натуркач, чисельність працівників Закарпатської ОДА наразі залишається незмінною.