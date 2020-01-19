У Білій Церкві горіла меблева фабрика

У Білій Церкві Київської області цієї ночі сталася пожежа на території меблевої фабрики.

Про це повідомляє ДСНС.

"19 січня о 02:20 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу на території меблевої фабрики... По прибуттю рятувальників встановлено, що горить будівля пилорами на площі 700 кв. м та перекриття виробничого цеху на площі 100 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, пожежу локалізовано о 03:46, а о 06:37 ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу. Причина займання встановлюється.