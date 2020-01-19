У Тернополі освятили воду на всіх водопровідних станціях

У Тернополі священники освятили воду на всіх водопровідних станціях місцевого водоканалу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вранці священники освятили воду на всіх водопровідних станціях комунального підприємства “Тернопільводоканал”, відтак із кранів в оселях городян уже тече освячена вода. Таку процедуру святі отці здійснюють уже десятий рік поспіль", - сказав заступник міського голови Леонід Бицюра.

За його словами, у місті мешкає дуже багато людей старшого віку, людей немічних. "Не всі з них можуть залишити домівку, щоб бути присутніми під час освячення води біля церков й принести її додому. Тому для таких людей священнослужителі й провели обряд освячення води на водопровідних станціях", - наголосив Бицюра.

Священники різних конфесій, які провели чин освячення води, запевняють, що така вода не поступатиметься освяченій у храмі.

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А тим часом для Тернопільської міської ОТГ сьогоднішнє свято особливе, адже його вперше відзначають спільно мешканці Тернополя та чотирьох приміських сіл, які об’єдналися у міську територіальну громаду.

"На набережній тернопільського озера, біля підніжжя пам’ятного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України, священнослужителі традиційних християнських церков провели спільне богослужіння та здійснили чин освячення води за участю кількох тисяч жителів громади”, - розповів начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик.

За його словами, сьогодні ж приміщенні палацу культури “Березіль” відбудеться театралізоване дійство “Лемківський Йордан”.

Традиційно Тернопільський клуб любителів загартування та зимового плавання «Нептун» організував масове купання у день Хрещення Господнього.

У селах, що входять у Тернопільську міську об’єднану територіальну громаду, також відбуваються святкові дійства, концерти за участю самодільних художніх та церковних колект