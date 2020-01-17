У школі на Київщині розпилили аерозольний балончик, учнів та вчителів евакуювали

У місті Бровари Київської області через розпилення аерозольного балончика в середній школі на вул. Володимира Великого рятувальники провели евакуацію учнів та вчителів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Київській області.

“17 січня о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у середній школі № 2 міста Бровари на вул. Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончика. На місце події направили чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Броварів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники, прибувши на місце, з навчального приміщення евакуювали 1701 учня та 99 учителів.

Опісля співробітники ДСНС провели обстеження приміщення та лекцію для учнів щодо запобігання подібних випадків та порядок дій при їх виникненні.

Постраждалих немає.