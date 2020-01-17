У школі на Київщині розпилили аерозольний балончик, учнів та вчителів евакуювали

У школі на Київщині розпилили аерозольний балончик, учнів та вчителів евакуювали

Укрінформ
У місті Бровари Київської області через розпилення аерозольного балончика в середній школі на вул. Володимира Великого рятувальники провели евакуацію учнів та вчителів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Київській області.

“17 січня о 9:35 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про те, що у середній школі № 2 міста Бровари на вул. Володимира Великого було здійснено розпилення аерозольного балончика. На місце події направили чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Броварів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники, прибувши на місце, з навчального приміщення евакуювали 1701 учня та 99 учителів.

Читайте також: Пожежа в Одеському коледжі: суд відпустив завгоспа під домашній арешт

Опісля співробітники ДСНС провели обстеження приміщення та лекцію для учнів щодо запобігання подібних випадків та порядок дій при їх виникненні.

Постраждалих немає.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-