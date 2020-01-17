Чоловік, якого застрелили у Харкові, працював у ритуальній службі

Чоловік, якого застрелили увечері 16 січня біля під’їзду житлового будинку в Харкові, працював у ритуальній службі.

Про це журналістам розповів заступник начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Андрій Шарнін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загиблий - 48-річний мешканець будинку, біля якого його застрелили. Він працював у сфері ритуальних послуг", - зазначив Шарнін.

За його словами, поліція знайшла загиблого на парковці біля будинку між двома легковиками.

"Встановлено, що потерпілий приїхав разом із водієм, який його привіз. Стрілянина відбувалася як по потерпілому, який загинув, так і по водію, якому пощастило, в якого нападник не влучив", - додав Шарнін.

За його словами, встановлюється, з якої зброї стріляв нападник: "Зі слів свідків, 3-6 пострілів пролунало в момент, коли водій і пасажир вийшли з машини, а потім вбивця втік в бік проспекту Петра Григоренка.

Тим часом, мешканці будинку, біля якого відбулася стрілянина, кажуть, що загиблий працював на міському цвинтарі №3, і що в нього зосталися жінка та двоє дітей.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня о 17:35 до поліції надійшла інформація, що у Харкові на вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник. Смерть жертви настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Інформацію за вказаним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Харкові та області було введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Сирена".