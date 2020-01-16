На Харківщині вже цьогоріч зареєстровано шість випадків сказу серед тварин

На Харківщині за 2 тижні поточного року зареєстровано 6 випадків сказу серед тварин (за січень 2019 року – 5 випадків), більше десятка покусаних тваринами людей лікуються.

Про це повідомляє сайт ДУ "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України".

«У Дергачівському районі захворіло 4 домашні тварини в різних населених пунктах, у Золочівському та Харківському районах – по 1 випадку у безпритульних котів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримали ушкодження від скажених тварин 11 людей, всі вони отримують антирабічне лікування.

У лабораторному центрі додали, що за два останні місяці 2019 року зареєстрували 11 випадків сказу (6 домашніх котів, 4 домашніх та 1 безпритульний собаки), через контакт зі скаженими тваринами 24 постраждалих отримали антирабічне лікування.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині 12 січня помер чоловік, у якого було діагностовано сказ у тяжкій формі. 31-річного чоловіка вкусив безпритульний собака ще у серпні 2019 року, але він від профілактичних щеплень відмовився.