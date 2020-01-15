Смерть від сказу: Миколаївська ОДА запевняє, що вакцини було достатньо

Антирабічна вакцина, яка мала запобігти смерті чоловіка від сказу на Миколаївщині, була у достатній кількості.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА.

«Управлінням охорони здоров’я ОДА проведено перевірку стану надання медичної допомоги пацієнту, який захворів та помер від сказу. Встановлено, що на момент звернення в районі антирабічна вакцина була в наявності у достатній кількості. Проведено роботу з медичними працівниками щодо доопрацювання алгоритму дій у разі укусів тваринами», - йдеться у повідомленні.

Комісією у складі профільних фахівців та експертів перевірено також надання профільної медичної допомоги в районі під час звернення. Готується відеонарада з керівниками закладів охорони здоров’я області із зазначеного питання.

Управління інформує, що область забезпечена необхідною кількістю антирабічної вакцини належної якості. Заплановано додаткову інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дій у разі укусів тваринами з метою попередження сказу.

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Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині 12 січня помер чоловік, у якого було діагностовано сказ у тяжкій формі. 31-річного чоловіка вкусив безпритульний собака ще у серпні 2019 року. Він звернувся по медичну допомогу, проте від профілактичних щеплень відмовився. Хворого було направлено до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, на прийом чоловік не з’явився. Спостерігання за собакою не проводилось, оскільки тварина втекла.