На Миколаївщині від сказу помер чоловік після укусу пса

На Миколаївщині помер чоловік, у якого було діагностовано сказ.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА

«Пацієнт, якого було госпіталізовано 11 січня цього року з діагнозом «Сказ. Маніфестна форма» тяжкої форми перебігу, помер ввечері 12 січня», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації, комісією у складі профільних фахівців та експертів 11 січня перевірено надання профільної медичної допомоги в районі під час звернення.

Також перевірено якість надання антирабічної допомоги населенню району. Готується відеонарада з керівниками закладів охорони здоров’я області із зазначеного питання, яку планується провести в першій половині тижня.

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Зазначається, що ситуація перебуває на постійному контролі облдержадміністрації та управління охорони здоров’я ОДА.

Як повідомлялося, на Миколаївщині зареєстровано випадок сказу у людини. 11 січня 2020 року хворого госпіталізовано з діагнозом «Cказ. Маніфестна форма» тяжкої форми перебігу.

31-річного чоловіка вкусив безпритульний собака ще у серпні 2019 року. Він звернувся по медичну допомогу, проте від профілактичних щеплень відмовився. Хворого було направлено до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, на прийом він не з’явився. Спостерігання за собакою не проводилось: тварина втекла.