На Миколаївщині зареєстрували випадок сказу у людини

У Миколаївській області зареєстровано випадок сказу у людини.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Зареєстровано випадок сказу у людини на Миколаївщині. 11 січня 2020 року хворого госпіталізовано з діагнозом «Cказ. Маніфестна форма» тяжкої форми перебігу. Нині у хворого спостерігається гідро- та аерофобія", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 31-річний чоловік був укушений безпритульним собакою ще у серпні 2019 року. Він звернувся по медичну допомогу, проте від профілактичних щеплень відмовився. Хворого було направлено до травматолога. Попри багаторазове нагадування медпрацівників телефоном, на прийом не з’явився. Спостерігання за собакою не проводилось: тварина втекла.

В ЦГЗ наголосили, що у випадку, якщо вас вкусила або лизнула безпритульна або дика тварина, необхідно негайно звернутися до лікаря.

У процесі поширення вірусу сказу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У разі зволікання з наданням квалфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження.

Обов’язковому щепленню підлягають люди:

- яких покусали скажені чи підозрілі на сказ тварини навіть за найменших ушкоджень шкіри;

- покусані будь-якими дикими тваринами (навіть без підозри на сказ);

- подряпані підозрілими на сказ тваринами або в разі забризкування подряпин слиною таких тварин;

- які зазнали будь-якого мікроушкодження шкіри під час роботи з хворими на сказ тваринами.

Джерелом та резервуаром збудника сказу є дикі та свійські хижі тварини, що належать до класу ссавців. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі.

У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року.