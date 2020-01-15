Прикордонники пояснили зупинку оформлення транспорту у пункті “Ягодин”
Укрінформ
В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» тимчасово призупинено оформлення транспортних засобів.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
"У зв’язку з проведенням робіт із заміни серверного обладнання митниці, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» тимчасово призупинено оформлення транспортних засобів. Звертаємось до громадян врахувати зазначену інформацію", - йдеться у повідомленні.
На даний час накопичення транспортних засобів на виїзд із України становить 10 легковиків.
Про відновлення роботи пункту пропуску обіцяють повідомити додатково. Орієнтовний час відновлення - сьогодні в першій половині дня.