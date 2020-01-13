Сканери скоротили перевірку вантажу на митниці до 10 хвилин

На митниці запрацювали всі сканери, завдяки цьому час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Тelegram-каналі.

“За моїм дорученням на митниці запрацювали всі сканери! Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин. Відсьогодні на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів”, - зазначив Гончарук.

За його словами, сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Це, на думку Прем’єр-міністра, сприятиме викоріненню корупції на митниці, адже сканування відбувається без участі співробітників.

“До прикладу, на пункті пропуску «Чоп» огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин! Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді”, - підкреслив глава уряду.

Він не сумнівається в тому, що безперебійна робота сканерів на митниці означатиме суттєві збільшення надходжень до Держбюджету.