Сканери скоротили перевірку вантажу на митниці до 10 хвилин

Сканери скоротили перевірку вантажу на митниці до 10 хвилин

Укрінформ
На митниці запрацювали всі сканери, завдяки цьому час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Тelegram-каналі.

“За моїм дорученням на митниці запрацювали всі сканери! Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин. Відсьогодні на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів”, - зазначив Гончарук.

За його словами, сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

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Це, на думку Прем’єр-міністра, сприятиме викоріненню корупції на митниці, адже сканування відбувається без участі співробітників.

“До прикладу, на пункті пропуску «Чоп» огляд вантажу скоротився до 7 хвилин замість 3-4 годин! Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді”, - підкреслив глава уряду.

Він не сумнівається в тому, що безперебійна робота сканерів на митниці означатиме суттєві збільшення надходжень до Держбюджету.

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