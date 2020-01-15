У харківському ТРЦ із контактного зоопарку втекло левеня

"Дійсно, це відбулося у нас, а не в ТРЦ, що на проспекті Гагаріна, як повідомили деяки ЗМІ, бо контактний зоопарк у дитячій зоні на третьому поверсі будівлі ТРЦ є тільки в нас", - розповів адміністратор.

За його словами, у контактному зоопарку тримають тварин до 40 видів, серед яких — кролі, морські свинки, папуги, мавпи, а також 6-місячне левеня Сімба.

"Сімба зазвичай перебуває у клітці, до нього підходять діти, яким наші фахівці розказують про живу природу. Він вже не боїться людей. Кілька разів на день ми випускаємо його побігати”, - розповів адміністратор, та запевнив, що за левеням завжди дивляться. За його словами, “цього разу Сімба яким-то чином прослизнув до торгової зали - лише на 2 метри від двері, але наробив великого галасу. Тільки потім люди зрозуміли, що ця тварина - мала, доброзичлива й зовсім безпечна і почали робити селфі, поки Сімбу не забрали", - пояснив Артем.

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Тим часом, у соцмережах з’явилися фото та відео події. Автори дописів стверджують, що це вже не перша “втеча” з контактного зоопарку.

В адміністрації ТРЦ Sun Mall стверджують, що під час інциденту ніхто не постраждав.