Леви з українського зоопарку прибули в ПАР

П'ятеро левенят з бердянського зоопарку "Сафарі" прибули в притулок для хижаків Love Lions Alive у Південній Африці.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба зоопарку.

"Наші левенята благополучно прибули в південноафриканський заповідник, про що поділився на своїй сторінці, засновник заповідника, він же посол ПАР в Україні. Цю новину обговорює весь світ. Пишаємося", - йдеться у дописі.

Левенята прибули в південноафриканський заповідник / Фото: facebook.com/azovzoo

Як повідомлялося, 9 грудня в київському аеропорту "Бориспіль" у терміналі Cargo відбулося відправлення левів з бердянського "Сафарі" у притулок для хижаків Love Lions Alive у Південній Африці. 4 самки й 1 самець народилися майже 2 роки тому.

Передати тварин у ПАР вирішили в червні 2019 року. Через численні епідемії та браконьєрів кількість котячих у Південній Африці зменшилася настільки, що волонтери змушені звертатися в зоопарки Європи з проханням допомогти відновити популяцію тварин.