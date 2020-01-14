Зима не поспішає: синоптики прогнозують сонячні дні та до +9°

У середу, 15 січня, в Україні вдень 1-6° тепла, в західних областях та на крайньому півдні до 9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"15 січня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей подекуди туман. Вітер переважно південно-західний (на півдні країни - південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, в західних областях та на крайньому півдні країни до 9° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві у середу також хмарно і без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла. У Київській області температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

16-17 січня в Україні буде хмарно, але без опадів. Вночі та вранці у південній частині подекуди туман. Вітер 16 січня південно-західний (на півдні країни - південно-східний), 17 січня переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на Прикарпатті 16 січня місцями 5-10° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході країни 16 січня до 9° тепла.

У Києві і столичному регіоні 16-17 січня опади не очікуються. Вітер 16 січня південно-західний, 17 січня північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

18-19 січня в Україні без опадів, лише 18 січня на Одещині, в Криму та Приазов'ї, 19 січня у південній частині місцями невеликі опади. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві та області 18-19 січня без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.