В Україні зафіксували смерть від правця

На Полтавщині від правця померла 52-річна жінка.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Жінка з Полтавщини звернулася за медичною допомогою 1 січня, на восьмий день після отримання травми. У хворої серед симптомів були спазм лицьових м’язів, ригідність м’язів шиї, утруднення дихання. Того ж дня її госпіталізували. Даних про щеплення у жінки не було. Хірургічне оброблення рани проведено в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що за 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 15 випадків правця, з яких один летальний.

Симптоми можуть з’явитися протягом 3–21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті надзвичайно висока.

У Центрі нагадали, що єдиний спосіб захистися від правця — вакцинація.

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Симптоми правця: судомне стиснення щелеп; м’язові спазми — часто у шлунку; болісна напруга у всьому тілі; проблеми з ковтанням; "витріщання" очей; головний біль; лихоманка та надмірне потовиділення; зміна артеріального тиску і прискорене серцебиття; неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм); ламкість кісток; утруднене дихання.

Серед ускладнень, які може зумовити правець, - закупорення головної чи однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії); пневмонія, легенева інфекція.