На Закарпатті у пожежі загинула дитина

У селі Порошково Перечинського району, що на Закарпатті, внаслідок пожежі загинула дворічна дитина.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Управління ДСНС в Закарпатській області.

“До Управління ДСНС повідомлення про пожежу в Порошкові, яка сталася 13 січня увечері, не надходило. Очевидно, пожежу локалізували самі місцеві жителі. До нас зателефонували уже медики за фактом загибелі дитини. Попередньо, пожежа розпочалася о 21 годині. Є версія, що у кімнаті, де знаходилася дитина, від свічки загорілася частина речей і потім диван, на якому вона лежала. Дитина зазнала опікових травм 2-3 ступеня. Але фактично причиною смерті стало отруєння продуктами горіння” - розповів Філіп.

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Наразі на місці події працює поліції. Відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі дитини, у процесі розслідування справи буде визначено кваліфікацію за статтею Кримінального кодексу України.