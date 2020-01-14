На Чернігівщині горів локомотив електропотяга

У Бахмацькому районі Чернігівщини горів локомотив електропотяга сполученням "Шостка - Київ".

Про це у щодобовому зведенні повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"На 650 км, пікет №8 Південно-Західної залізниці, в Бахмацькому районі о 14 год. 47 хв. 13 січня сталася пожежа електролокомотива ЧС-4-204 регіонального експреса №785 сполученням "Шостка - Київ" (приписаний до локомотивного депо ТЧ-1 станції "Київ-Пасажирський" Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця"). Вогнем пошкоджено обладнання, агрегати, внутрішнє облицювання та конструктивні елементи локомотива", - йдеться у повідомленні.

Причина пожежі, збиток та сума врятованого встановлюються.

Читайте також: Торік Укрзалізниця оновила 29 пасажирських вагонів

За інформацією пресслужби АТ "Укрзалізниця", через займання локомотиву поїзд зупинився на перегоні Халимонове - Бахмач-Пасажирський. Вагони перечепили до підмінного локомотива і потяг продовжив рух за маршрутом. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В Укрзалізниці створена комісія, яка з’ясує обставини інциденту.

Фото: nizhyn.in.ua