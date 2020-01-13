На Київщині зіткнулися дві автівки, п’ятеро постраждалих

У Київській області на автодорозі Бориспіль-Золотоноша внаслідок зіткнення двох авто постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“13 січня о 08:10 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Бориспіль-Золотоноша, 13 км. На місце виклику направлено рятувальників 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сталося зіткнення двох легкових автомобілів Subaru Forester та Mitsubishi Ніко.

Рятувальники провели за допомогою пневматичного та шанцевого інструменту деблокацію двох травмованих людей та передали їх до карети швидкої допомоги.

Загалом, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 людей.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

Фото: ДСНС