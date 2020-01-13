Авіакомпанія Jonika Airlines запускає прямий рейс Одеса-Афіни

Український авіаперевізник Jonika Airlines запускає прямий рейс Одеса-Афіни. Відкрито бронювання на перший рейс, який заплановано на 24 квітня.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

"Перший прямий авіапереліт за маршрутом Одеса-Афіни-Одеса компанія виконає 24 квітня. Безоплатна норма перевезення вантажу - 25 кг та ручної поклажі - 7 кг", зазначає пресслужба Jonika Airlines.

Авіаперевізник здійснюватиме рейси щовівторка: вильоти з Одеси о 16 год. 30 хв, прибуття до столиці Греції - о 19 год. 00 хв. Виліт з Афін - о 13 год. 00 хв, прибуття до Одеси о 15 год. 30 хв.

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Крім цього, Jonika Airlines зв'яже прямими рейсами Афіни з Києвом та Львовом.

Авіакомпанія Jonika Airlines заснована у 2016 році, орієнтована на виконання регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів.