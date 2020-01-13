Під Запоріжжям у масштабній аварії зіткнулись 7 авто, серед них "швидка" і поліцейська Toyota

Під Запоріжжям на трасі в одному й тому ж місці трапилося підряд кілька ДТП, загалом в аварію потрапили 7 авто, серед учасників є співробітники поліції та ДСНС, а серед постраждалих - медики.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з місця події.

Перша аварія трапилась приблизно о 7:40. Не впоралася з керуванням і в'їхала в кювет водійка Ford.

"Ми надавали допомогу потерпілій. Жінка з'їхала з дороги в кювет, викликала "швидку" та поліцію. У момент, коли ми надавали допомогу жінці, в наш автомобіль влетів легковик (ВАЗ 21099 - ред.), а ми в свою чергу, в'їхали у авто поліцейських, які оформлювали ДТП", - говорить медик Олександр Бабак.

Масштабна ДТП під Запоріжжям з медиками та поліцейськими / Фото: Ольга Звонарьов, Укрінформ

Внаслідок зіткнення медики отримали легкі травми.

На місце події викликали другу бригаду лікарів і ще один наряд поліції. Але вже за пів години на цій же ділянці сталася друга аварія.

"Я став одним із учасників ДТП. Аварійний знак на дорозі стояв не в тому місці. У мене був вибір: виїхати на зустрічну смугу, де на той момент їхали авто, або ж трохи пригальмувати і в'їхати в авто поліції. Я обрав другий варіант. Після зіткнення з поліцейською Toyota машину занесло, і я в'їхав у ще одну автівку. Через ожеледь на дорозі машину занесло", - розповів Ілля Монаков.

Монаков є співробітником ДСНС. Говорить, їхав на переатестацію до Запоріжжя на власному авто. Хлопець запевняє, що аварія сталася через неправильно розставлені аварійні знаки. Після аварії їх, начебто, переставили. У той же час правоохоронці кажуть, що друга аварія сталася через недотримання швидкісного режиму.

О 9:30 у ДСНС попередили про те, що на трасі М-18 на ділянці між Запоріжям і Василівкою ожеледь, співробітники автодору обробляють автомобільне покриття спеціальною сумішшю.