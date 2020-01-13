У Сумах евакуюють апеляційний суд та управління юстиції — шукають бомбу

У Сумах евакуюють апеляційний суд та управління юстиції — шукають бомбу

Укрінформ
Через повідомлення про замінування у Сумах евакуюють працівників Сумського апеляційного суду та головного територіального управління юстиції в області.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі суду.

«До Сумського апеляційного суду вранці 13 січня надійшло повідомлення про замінування установи. Наразі проводиться евакуація відвідувачів, працівників Сумського апеляційного суду та Головного територіального управління юстиції в Сумській області», - зазначили у пресслужбі.

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До будівлі суду прибули правоохоронці, які проводять перевірку інформації про замінування.

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