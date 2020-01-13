У Сумах евакуюють апеляційний суд та управління юстиції — шукають бомбу

Через повідомлення про замінування у Сумах евакуюють працівників Сумського апеляційного суду та головного територіального управління юстиції в області.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі суду. «До Сумського апеляційного суду вранці 13 січня надійшло повідомлення про замінування установи. Наразі проводиться евакуація відвідувачів, працівників Сумського апеляційного суду та Головного територіального управління юстиції в Сумській області», - зазначили у пресслужбі. Читайте також: В Одесі перевірили інформацію про замінування об’єктів: вибухівку не знайшли До будівлі суду прибули правоохоронці, які проводять перевірку інформації про замінування.