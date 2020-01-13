У Сумах евакуюють апеляційний суд та управління юстиції — шукають бомбу
Укрінформ
Через повідомлення про замінування у Сумах евакуюють працівників Сумського апеляційного суду та головного територіального управління юстиції в області.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі суду.
«До Сумського апеляційного суду вранці 13 січня надійшло повідомлення про замінування установи. Наразі проводиться евакуація відвідувачів, працівників Сумського апеляційного суду та Головного територіального управління юстиції в Сумській області», - зазначили у пресслужбі.
До будівлі суду прибули правоохоронці, які проводять перевірку інформації про замінування.