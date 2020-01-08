В Одесі перевірили інформацію про замінування об’єктів: вибухівку не знайшли

Одеські правоохоронці перевірили інформацію про замінування ряду об’єктів на території міста, жодних вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

“Усі об'єкти та приглегла до них територія перевірені. Жодних вибухонебезпечних пристроїв та речовин виявлено не було”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, о 7.40 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування в Одесі ряду об’єктів, серед них - міжнародний аеропорт, Одеська міська рада та УСБУ.

При цьому в міжнародному аеропорту "Одеса" вранці 8 січня затримали рейси через дії невідомого чоловіка у балаклаві, що заїхав на мікроавтобусі на територію аеропорту, збивши шлагбаум, і вигукував у терміналі: "аеропорт заміновано".