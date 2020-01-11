На Полтавщині авто влетіло у водойму, двоє постраждалих

У Горішніх Плавнях Полтавської області з автомобіля, що потрапив у штучну водойму внаслідок ДТП, рятувальники витягли двох громадян.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

“10 січня о 14:24 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вул. Соборна – Добровольського в м. Горішні Плавні. Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що автомобіль Honda Acura в результаті ДТП потрапив до тимчасової штучної водойми”, - йдеться у повідомленні.

За допомогою висувної драбини двом громадянам, які були в автомобілі, допомогли дістатися берега. Врятовані дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.