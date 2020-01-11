У Кривому Розі напали на лідера профспілки гірників

У п’ятницю, 10 січня, невідомі скоїли напад на голову первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПрАТ «Суха Балка» (Кривий Ріг) Сергія Барабашука.

Про це голова НПГУ Михайло Волинець повідомив у Facebook.

«Сьогодні (10 січня - ред.) о 21.30 біля шахти «Ювілейна» стався напад на голову первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України ПрАТ «Суха Балка» Сергія Барабашука», - написав Волинець.

Він зазначив, що один нападник з кастетом завдав Барабашуку низки ударів в обличчя та грудну клітку, а другий намагався завдати ударів ножем, Другого нападника Барабашуку вдалося нейтралізувати за допомогою газового балончика.

Наразі поліція затримала зловмисників. Проводяться слідчі дії.

9 січня Волинець повідомляв, що Барабашук другий день поспіль не може потрапити на своє робоче місце на території шахти «Ювілейна», оскільки йому заблокували електронну перепустку.

Раніше профспілки також неодноразово повідомляли про факти тиску на Барабашука через його профспілкову діяльність та активну громадянську позицію.