У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Синоптики попереджають про помірну та низьку лавинну небезпеку 9-10 січня у горах на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру. “Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 9 січня - у горах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей; 9-10 січня - на високогір’ї Закарпатської області", - йдеться у повідомленні. Крім того, 10 січня у горах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей очікується низька сніголавинна небезпека (1 рівень).