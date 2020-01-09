На Волині зіткнулись два авто, десять постраждалих
Про це провідомляє УДСНС у Волинській області.
“8 січня о 19:36 до служби “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Володимир-Волинський - Нововолинськ, де зіткнулись два легкові автомобілі - “ВАЗ” та Volkswagen. До місця події виїхала чергова варта 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, внаслідок ДТП постраждали 10 чоловік, 6 - отримали травми різних ступенів важкості.
Трьох із них (двоє дорослих та дитина 2008 р.н.), які були затиснуті конструкціями деформованого транспортного засобу, рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували з легкового автомобіля “ВАЗ” та передали до рук медиків.
Фото: Управління ДСНС у Волинській області