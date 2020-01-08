У Харкові намет "Все для перемоги" залишиться на майдані Свободи до кінця року - волонтер

Волонтерський намет "Все для перемоги", встановлений ​​у 2014 році на майдані Свободи в центрі Харкова, залишиться на своєму місці до кінця 2020 року.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів співорганізатор волонтерського проєкту "Все для перемоги" Борис Редін.

"Ініціативна група волонтерського проєкту "Все для перемоги" відправила в ГУ Нацполіціі в Харківській області повідомлення, що намет під однойменним гаслом, встановлений ​​у рамках закону як свідчення постійно діючого пікету, залишиться тут до кінця 2020 року", - зазначив Редін.

За його словами, волонтерам не потрібно питати у правоохоронців особливого дозволу, а лише повідомити про намір залишити намет на колишньому місці.

"Біля намету, як і раніше, проводитимуться патріотичні заходи. Зокрема, у лютому ми плануємо тут акції, приурочені до двох дат: у лютому 2014 року Майдан у Києві припинив спробу Путіна розділити Україну, а в лютому 2015 року в Харкові в внаслідок теракту біля Палацу спорту загинули четверо учасників мирної ходи патріотів", - пояснив Редін.

Він наголосив, що намет знаходитиметься у центрі Харкова до припинення збройного конфлікту на Донбасі, а також повернення Криму Україні.

Раніше гостро стояло питання про знесення намету, але харків'яни відстояли його розміщення на площі.

Намет "Все для перемоги" використовується активістами як символічний агітаційний стенд, який вже 5 років розповідає про події на сході країни.