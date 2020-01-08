У Харкові намет "Все для перемоги" залишиться на майдані Свободи до кінця року - волонтер
Про це кореспондентові Укрінформу розповів співорганізатор волонтерського проєкту "Все для перемоги" Борис Редін.
"Ініціативна група волонтерського проєкту "Все для перемоги" відправила в ГУ Нацполіціі в Харківській області повідомлення, що намет під однойменним гаслом, встановлений у рамках закону як свідчення постійно діючого пікету, залишиться тут до кінця 2020 року", - зазначив Редін.
За його словами, волонтерам не потрібно питати у правоохоронців особливого дозволу, а лише повідомити про намір залишити намет на колишньому місці.
"Біля намету, як і раніше, проводитимуться патріотичні заходи. Зокрема, у лютому ми плануємо тут акції, приурочені до двох дат: у лютому 2014 року Майдан у Києві припинив спробу Путіна розділити Україну, а в лютому 2015 року в Харкові в внаслідок теракту біля Палацу спорту загинули четверо учасників мирної ходи патріотів", - пояснив Редін.
Він наголосив, що намет знаходитиметься у центрі Харкова до припинення збройного конфлікту на Донбасі, а також повернення Криму Україні.
Раніше гостро стояло питання про знесення намету, але харків'яни відстояли його розміщення на площі.
Намет "Все для перемоги" використовується активістами як символічний агітаційний стенд, який вже 5 років розповідає про події на сході країни.