На Закарпатті тільки 3,4% лікарів зареєструвалися в е-системі НСЗУ

На Закарпатті наразі готові до укладання контракту з Національною службою здоров’я України лише половина медзакладів краю, зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я усього 3,4% усіх закарпатських лікарів.

Про це йдеться в повідомленні Закарпатського обласного центру здоров'я.

“На Закарпатті в турборежимі готуються до контрактування медзакладів. До запуску чергового етапу медреформи лишилося менш як три місяці, а повністю підготувалися трохи більш ніж половина закладів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, аби реформа відбулася з 1 квітня 2020 року, медзаклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу обов’язково повинні встигнути автономізуватися, комп’ютеризуватися та зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я.

За даними НСЗУ, станом на 8 січня 2020 року, тобто менше ніж за три місяці до старту реформи, автономію отримали майже 89,77% закладів області, які планують надавати медичні послуги через договори з НСЗУ. Це другий показник у Західному регіоні, який разом із Закарпатською об’єднує Волинську, Хмельницьку, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Рівненську області.

Щодо комп’ютеризації наразі повністю укомплектувалися технікою лише 48,58% лікарень. Найнижчим показником на Закарпатті є реєстрація всіх лікарів в електронній системі охорони здоров’я (яка розпочалась з 19 грудня 2019 року) – усього 3,41%.