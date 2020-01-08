В Україні — волого, слизько та до 15° морозу

У четвер, 9 січня, в Україні невеликий мокрий сніг і дощ, температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"9 січня в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у західній частині подекуди ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах, крім південних та центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 10-15° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 9 січня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

У Київській області також хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

10-11 січня в Україні також хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, 11 січня на півночі Лівобережжя помірні опади, лише на Одещині, Закарпатті та в Карпатах без істотних опадів. На дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни до 8°.

У Києві і столичній області 10-11 січня хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, лише вночі 10 січня без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

12- 13 січня в Україні без опадів, лише у східних, вночі і в північних областях 12 січня невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла.

У Києві і столичному регіоні без опадів, лише вночі 12 січня невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.