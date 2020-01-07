В одеському гуртожитку хмільне застілля закінчилося вибухом, троє постраждалих
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Укрінформ
В Одеському гуртожитку під час хмільного застілля один з гостей кинув гранату, в результаті троє людей опинилися у лікарні з осколковими пораненнями.
Про це повідомляє МВС України у Facebook.
"Попередньо встановлено, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт, за кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок події постраждало троє людей. Усіх їх доставлено до лікарні з численними осколковими пораненнями.
Поліція закликає святкувати відповідально.
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Фото: Нацполіції