Рятувальники попереджають про лавини в Карпатах

У горах на Івано-Франківщині, Буковині та Закарпатті 6-7 січня очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 6-7 січня на високогір’ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними синоптиків, в Україні у понеділок, 6 січня, без опадів, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вдень 2-7° морозу.