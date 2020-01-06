Розслідуванням убивства в Каховці керуватиме офіс генпрокурора

Група прокурорів Офісу генерального прокурора (ОГП) буде керувати розслідуванням резонансного вбивства в Каховці.

Про це повідомляється на сайті ОГП.

"5 січня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка визначив групу прокурорів Офісу, які на місці координуватимуть роботу слідчих та прокурорів у розслідуванні резонансного вбивства жителя міста Каховка з використанням вогнепальної зброї, яке сталось вранці 1 січня 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Завдання прокурорів Офісу, які вже виїхали на місце злочину – вивчення всіх версій вчиненого, стану провадження, вжиття заходів до встановлення всіх причетних до вбивства осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 січня в м. Каховка 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із карабіна в живіт іншому 26-річному місцевому жителю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. 3 січня в Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому міри запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

Заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький зазначив, що у зв’язку зі смертю потерпілого злочин був перекваліфікований на ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Подія набула резонансу, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Наразі призначене проведення низки необхідних досліджень та експертиз. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

Також в ході першочергових слідчих дій встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції.

Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня жителі Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

На теперішній час щодо поліцейського призначене проведення службового розслідування, його відсторонено від виконання службових обов’язків, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст.365 Кримінального кодексу України.