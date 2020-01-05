У ДТП на Львівщині загинула 4-річна дитина

"4 січня близько 21:45 год. в с. Банюнин Кам’янко-Бузького району на автодорозі «Київ-Чоп», мешканець м. Київ, керуючи автомобіолем Lexus GS300 виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем Chevrolet Malibu, під керуванням мешканця Київської області. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Chevrolet, мешканка Київської області 2016 року народження (дитина) від отриманих травм померла на місці події", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві вантажівка впала на легковик

Як зазначається, двох пасажирів автомобіля Chevrolet госпіталізоували в ТП №3 м. Львова.

Пасажир автомобіля Lexus, мешканка м. Київ 1992 року народження, доставлена в Буську ЦРЛ та після надання медичної допомоги відпущена.

Причини та обставини події встановлюються.