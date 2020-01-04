Діди Морози проїхалися на велосипедах Вінницею

У Вінниці в суботу проходить ювілейний Х велопарад Дідоморозів-2020.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у спільноті «Критична маса».

«Учасники фестивалю стартували з Майдану Незалежності, сюди ж повернуться після веломандрівки містом у костюмах Дідів Морозів та Снігуроньок і всякої новорічної «нечисті». Це вінницька новорічна традиція – такий велопарад. Він у нас вже десятий, ювілейний. Любителі байків в такий спосіб розтрусять новорічний жирок, а карнавальне дійство додасть вінничанам гарного настрою. А головне, нагадаємо своїм землякам, що їзда на велосипеді – це круто у всіх сенсах», - розповіли організатори заходу.

У Вінниці пройшов 10-й костюмований "велопарад Дідоморозів" / Фото: Олександр Лапін. Укрінформ

Учасники фестивалю стартували з Майдану Незалежності від Новорічної резиденції. Вони завітали на новорічну ялинку на площі Європейській та до Центрального парку культури та відпочинку, де розташована головна ялинка міста, а також проїхалися головними магістралями міста.

Аби створити собі та городянам новорічно-різдвяний настрій, всі учасники велопараду одягнені «в атрибути» Діда Мороза, Санта Клауса або Св. Миколая, а також Снігуроньки. Їхні велосипеди прикрашені у новорічному стилі.

Наприкінці серед учасників велопараду проведуть конкурс на кращих Велодідомороза та Велоснігуроньку, оберуть Новорічного Оленя (найкраще прикрашений байк) та оцінять карнавальний креатив - костюми учасників.

Опісля велопараду Дідоморозів-2020 його організатори презентують Вінницький Велокалендар, який стане путівником серед велоподій, які відбуватимуться у Вінниці та в Україні.