Міс Ялинка-2019: читачі Укрінформу обрали переможницю

За версією читачів Укрінформу, переможницею нашого конкурсу краси серед ялинок стала зелена красуня з Чернівців.

За неї проголосував 31% наших читачів.

Новорічне дерево прикрасили у золотих, срібних та білих кольорах. Її оздобили сніжинками та 3D гірляндами. Також унизу виготовили обідок, на якому зображені сюжети міста.

Почесне друге місце - у Вінниці (29%). І нарешті "бронза" дісталася Житомиру (15%). Наступає на п'яти переможницям ялинка з Маріуполя, у якої 7% голосів.

Отже, саме до Чернівців відправляється наша книга "100 років Укрінформу".

Редакція Укрінформу також обрала свою фаворитку. На нашу думку, найгарнішою ялинкою у позаконкурсній програмі є красуня із Кременчука.

Вітаємо переможниць!