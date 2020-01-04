На Рівненщині попрощалися з останнім учасником першого бою УПА Степаном Банкунцем.

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті на своїй сторінці у Facebook.

"Останні з УПА. На Рівненщині попрощалися зі Степаном Бакунцем", - йдеться в повідомленні.

Степан Бакунець більше 70-ти років прожив під вигаданим прізвищем. Народився Олександр Шмалюк (саме таким було його справжнє ім'я та прізвище) у 1925-му році на Поліссі в сільській родині, де було п'ятеро дітей. Під час війни утік з етапу українців, яких відправляли на роботу до Німеччини. 17-річним пройшов вишкіл і приєднався до українських повстанців, став вояком сотні під командуванням Григорія Перегійняка-«Коробки». У її складі 8 лютого 1943 року брав участь у першому бою УПА проти німців, звільнивши заручників із комендатури містечка Володимирець на Рівненщині.

У 1944-му, перебуваючи в рідних місцях, навідався до батьківської хати, але натрапив на засідку НКВД. Саме тоді, щоб відвести підозри від родини, назвався Степаном (на честь Бандери) Бакунцем. Пройшов табори Казахстану і Колими. Після звільнення оселився з дружиною, з якою познайомився на засланні, в селі Кураш Дубровицького району на Рівненщині. У 1976 році Бакунці пошили національний синьо-жовтий прапор, який довгий час зберігали як реліквію. У 2019 році Степана Бакунця було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

У п’ятницю, 3 січня, на Рівненщині помер останній учасник першого бою УПА проти німецьких окупантів Степан Бакунець (уроджений Олександр Шмалюх).

Фото: novynarnia.com