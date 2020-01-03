На Рівненщині та Тернопільщині представили нових обласних прокурорів

На Рівненщині та Тернопільщині представили нових обласних прокурорів

Укрінформ
Сьогодні колективам Рівненської та Тернопільської обласних прокуратур були представлені нові очільники: у Рівному – Антон Войтенко, у Тернополі - Петро Бойко.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

"У п’ятницю, 3 січня 2020 року, заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника – Антона Войтенка. ... Колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника – Петра Бойка", - йдеться в повідомленнях Генпрокуратури.

Як зазначається, Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури Войтенко працює з 2007 року. За цей час обіймав різні посади, у тому числі керівні.

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До призначення на посаду прокурора Рівненської області обіймав посаду начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

Петро Бойко народився 23 липня 1985 року у м. Чернігів. В органах прокуратури - з 2010 року. За цей час обіймав різні посади, у тому числі керівні в органах прокуратури Севастополя та Військової прокуратури Західного регіону.

До призначення на посаду прокурора Тернопільської області працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

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