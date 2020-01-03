У Молочному лимані до весни нормалізується рівень солоності води - експерт

Гідропост, встановлений в Запорізькій області, фіксує, що недавно відкритим водним коридором, який з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, активно надходить вода.

За прогнозом фахівців, вже до весни рівень солоності води в лимані нормалізується.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

“Ми встановили гідропост в Алтагирі і Мордвинівці. Вода поступово прибуває в лиман. Вже до весни рівень солоності в лимані нормалізується. Норма - це до 35 проміле, а зараз там - 120, в морі - 14-15 проміле”, - розповів Воловик.

Фото гідропосту він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як раніше повідомлялося, ополонку, яка з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, відкрили 27 грудня. За прогнозами вчених, навесні в лиман на нерест зайде близько 2000 тонн пеленгасу. Лиман наповниться водою вже до березня. Фахівці прогнозують, що популяція пеленгасу зросте на 800 тонн.

Зараз довжина водного коридору, що з'єднує лиман з морем, становить 2 км 150 м, глибина - від 2 до 3 метрів, ширина 50-100 метрів. Для того, щоб канал не замулювався, на вході побудовано дві гідрологічних споруди - серповидні буни довжиною по 160 метрів кожна.

Фахівці стверджують, що реалізація цього проекту дозволить забути про проблему замулювання Молочного лиману мінімум на 100 років.