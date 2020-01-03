У Молочному лимані до весни нормалізується рівень солоності води - експерт

У Молочному лимані до весни нормалізується рівень солоності води - експерт

Укрінформ
Гідропост, встановлений в Запорізькій області, фіксує, що недавно відкритим водним коридором, який з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, активно надходить вода.

За прогнозом фахівців, вже до весни рівень солоності води в лимані нормалізується.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

“Ми встановили гідропост в Алтагирі і Мордвинівці. Вода поступово прибуває в лиман. Вже до весни рівень солоності в лимані нормалізується. Норма - це до 35 проміле, а зараз там - 120, в морі - 14-15 проміле”, - розповів Воловик.

Фото гідропосту він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як раніше повідомлялося, ополонку, яка з'єднує Молочний лиман з Азовським морем, відкрили 27 грудня. За прогнозами вчених, навесні в лиман на нерест зайде близько 2000 тонн пеленгасу. Лиман наповниться водою вже до березня. Фахівці прогнозують, що популяція пеленгасу зросте на 800 тонн.

Читайте також: Берег Дніпро-Бузького лиману вкрився медузами

Зараз довжина водного коридору, що з'єднує лиман з морем, становить 2 км 150 м, глибина - від 2 до 3 метрів, ширина 50-100 метрів. Для того, щоб канал не замулювався, на вході побудовано дві гідрологічних споруди - серповидні буни довжиною по 160 метрів кожна.

Фахівці стверджують, що реалізація цього проекту дозволить забути про проблему замулювання Молочного лиману мінімум на 100 років.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-