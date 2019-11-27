Берег Дніпро-Бузького лиману вкрився медузами

У селі Лимани Галицинівської ОТГ на Миколаївщині берег Дніпро-Бузького лиману вкрився великою кількістю медуз, місцеві таке бачать вперше.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила староста села Наталія Панашій.

«Мені подзвонили, я пішла перевірити. А їх (медуз – ред.) там мільйони! Нічого не розумію, бачу таке вперше», - написала Панашій.

Вона також виклала фото і відео цього явища.

Прокоментувати ситуацію кореспондент Укрінформу попросила відомого миколаївського еколога, директора регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" Олега Деркача.

За його словами, нічого особливого у цьому явищі наразі немає.

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"Це наслідки сильного шторму, який відбувся в частині Чорного моря, яка прилягає до Дніпро-Бузького лиману. На берег, як ви знаєте, викидало не лише медузи, а й судна", - зауважив Деркач.

Фото: Наталія Панашій